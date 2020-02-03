بمشاركة طيران الجيش.. انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في ديالى

2020/02/03 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، الاثنين (03 شباط 2020)، بانطلاق عملية عسكرية لتعقب خلايا تنظيم داعش في تلال حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "قوة امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من عدة محاور لتعقب خلايا تنظيم داعش في تلال حمرين (70 كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف، ان "العملية تأتي وفق اهدافاً محددة من قبل الاستخبارات لانهاء اي وجود لخلايا داعش وتدمير المضافات التي يختبأون بها في ديالى".

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية لتعقب خلايا داعش اسفرت عن قتل بعض عناصره وضبط وتدمير عدة مضافات.

بغداد اليوم-كربلاء

أعلنت شرطة محافظة كربلاء، الإثنين (03 شباط 2020) القاء القبض على ثلاثة مخالفين بحوزتهم أسلحة غير مرخصة في مدخل محافظة كربلاء.

وقال المتحدث الاعلامي باسم شرطة كربلاء، العميد علاء الغانمي، إن "مفارزنا الامنية المرابطة

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، التابعة للجيش العراقي، الاثنين (03 شباط 2020)، القبض على ضابط قام بسرقة رواتب 511 منتسباً قبل محاولته تهريبها إلى تركيا.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارزها تمكنت من

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلن عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاحد، عن حصيلة ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الاول الماضي.

وقال البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عدد الشهداء منذ يوم 25 تشرين الاول الماضي، بلغ 399 شخصاً، علما أن ضحايا

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