خبير يوضح الخطوات الدستورية المترتبة على تكليف علاوي

2020/02/03 | 12:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضح الخبير في الدستور العراقي حسن الياسري، الخطواتُ الدستوريةُ المترتبة على تكليفِ رئيسِ الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي.

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