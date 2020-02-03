اول العرب المهنئيين لعلاوي بتكليفه برئاسة الوزراء

2020/02/03 | 12:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تلقى رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، امس الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

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