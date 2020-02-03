محمود سعدون - حرية الفرد والتنظيم الاجتماعي

2020/02/03 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_سعدون " ويبتسم اراذل العبيد ابتسام سخرية من كلمة الحرية هذه " (1) ان المشكلة الاساسية التي سأحاول التكلم عنها هي كيفية ايجاد الصلة بين حرية الفرد والتي هي احدى مستلزمات التقدم وبين التنظيم الاجتماعي .فالتنظيم الاجتماعي لا يكون تنظيما مثمرا الا اذا رافقته حرية فردية والحرية الفردية شيء والدعوة للقضاء على التنظيم السياسي شيء اخر كما ان الايمان بضرورة التنظيم للقضاء على الفوضى شيء اخر كذلك .

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