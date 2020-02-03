وثاب داود السعدي - ثورة تشرين الشبابية وافاق المستقبل

2020/02/03 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وثاب_داود_السعدي هل يعقل ان ينصب أصحاب أحزاب نهب المال العام رئيسا للوزراء يقصف رقابهم ويلقيهم تحت براثن رجال العدالة لينزلوا العقاب اللازم بهم ويسترجعوا ما سرقوه عنوة من الشعب العراقي.هذا منتهى الهراء.فهذه الأحزاب تمسك بأسنانها ومخالبها بعنان السلطة، ولن تتخلى عنها الا مرغمة مدحورة.ولن يتم ذلك الا بإجبار مجلس نواب الفساد على حل نفسه واجراء انتخابات مبكرة.من السذاجة وعدم المسؤولية التعويل على أي اصلاح، مهما......

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