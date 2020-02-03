صالح واردوغان يتفقان على اهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق

2020/02/03 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد تلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث قدّم صالح خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته العهد نيوز، اليوم الاثنين، انه “تم التأكيد على أهمية دعم […]

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