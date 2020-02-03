خاص لـ”العهد نيوز”.. نشاط مريب للسفارة الفرنسية في ذي قار تنفيذا لرغبات امريكية

2020/02/03 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أفادت مصادر ومعلومات أمنية عن وجود نشاط مريب تم تسجيله على القنصلية الفرنسية في ذي قار، ودورها في إثارة الفوضى والتصعيد من الإحتجاجات ومحاولة إرباك وضع التظاهرات في المحافظة، عبر إعلاميين ومرتزقة يعملون لدى القنصل الفرنسي.وقالت المصادر، لـ”العهد نيوز”، بأن “القنصلية قامت بتحشيد بعض الإعلاميين والمدونين بالمحافظة، مقابل تصعيد […]

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