لجنة نيابية: علاوي صدم الآف العوائل النازحة

2020/02/03 | 12:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استغرب رئيس لجنة العمل والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، الاثنين، عدم اشارة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى ملف النازحين واعمار المناطق المحررة.وأشار الدهلكي في بيان ، الى انه "بحال كان علاوي قد نسى او تناسى هذا الملف الحساس والمهم والذي يرتبط بقضية انسانية ومعاناة لالاف العوائل فان هذا الامر يمثل صدمة كبيرة لتلك الجماهير".وأضاف، اننا "لا نريد استعجال الامور والحكم المسبق على اولويات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالمرحلة المقبلة، لكننا نعتبر ان اهمال هذا الملف خلال كلمته التي القاها هو مؤشر بحاجة الى تفسير ووقفة حقيقية".وبين الدهلكي، ان "ملف النازحين واعمار المناطق المحررة، هو من الملفات التي سنقف عندها في برنامجه الحكومي ويجب على علاوي ان يضعها ضمن اولويات عمله بالمرحلة المقبلة، وان لا يتم تسويفها كما حصل مع الحكومات السابقة".وشدد على "اهمية ان يكون علاوي رئيسا لوزراء كل العراق ومكوناته وهذا عهدنا فيه وليس لجهة سياسية او مكوناتية وان ينظر لمعاناة كل محافظة بعين الابوية المسؤولة لا المساءلة بعيدا عن اي حسابات اخرى كانت سببا في اخفاق الحكومة السابقة وعدم ارضاء الشعب العراقي عليها وخصوصا والعراق يمر بهذا الوقت الحرج".

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