منظمة الصحة العالمية تعلن تزويدها 10 دول في الشرق الأوسط بأدوات الكشف عن فيروس كورونا

2020/02/03 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود قريبا عشر دول في الشرق الأوسط بالأدوات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا الجديد.

وقال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبد الناصر أبو بكر، قال إن أربع دول فقط في الشرق الأوسط تتمتع بالقدرات المخبرية للكشف عن كورونا، دون أن يسميها.

وأكد أن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن كورونا خلال أسبوع، موضحا أن قائمة الدول العشر التي ستحصل على تلك الأدوات تضم مصر وإيران والأردن ولبنان وسوريا والسودان والمغرب وتونس.

وأضاف في المناطق التي تعاني من الصراعات تحاول المنظمة تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم لطرق التعامل وزيادة الوعي.

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