العراق يتفق مع الناتو على توسيع نشاطه في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة

2020/02/03 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن الجانب العراقي وحلف الناتو اتفقا على توسيع نشاط الحلف في العراق خلال الفترة المقبلة في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة.

واكد بيان لوزارة الدفاع العراقية ان رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، التقى رئيس بعثة الناتو في العراق الجنرال جيني كاردينيا، مبينا ان الجانبين اتفقا على صيغة تشمل توسعة نشاط بعثة الناتو في المرحلة المقبلة كبعثة تدريبية استشارية في حال الاتفاق على استئناف عمل البعثة، إضافة الى إعادة تقييم عمل حلف الناتو خلال الفترة الماضية، وسلسلة اللقاءات المكثفة التي جرت بين الجانبين خلال الفترة السابقة والتي تهدف إلى تنظيم واستئناف عمل الحلف في العراق.

واكد الجانبان على أهمية العمل معاً من أجل تطوير قدرات الجيش العراقي بمختلف صنوفه.

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