2020/02/03 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

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