حكومة اقليم كوردستان تؤشر مشاكل للتعداد السكاني بمناطق وتضع شرطا لدعم العملية

2020/02/03 | 12:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد، وجود مشاكل تقنية تعيق التعداد السكاني المزمع اجراؤه خلال العام الحالي، مشددا على ضرورة ابعاد عملية الاحصاء عن اي تدخل سياسي.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ان حكومة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي منت الموافقات والصلاحيات كافة الى وزارة التخطيط الاتحادية لاجراء التعداد السكاني وبالتنسيق مع وزارة التخطيط في اقليم كوردستان.

واستدرك القول "لكن هناك مشاكل فنية تخص المناطق المتنازع عليها، ونأمل التوصل الى حل لها لاننا لا نريد ان يكون هذا التعداد سياسيا مثل التعدادات السابقة في زمن النظام السابق".

وتابع رشيد بالقول "اذا توصلنا الى قناعة تامة بان هذا هدفه التنمية في العراق وكوردستان فانه بكل تأكيد حكومة الاقليم ستدعم اجراءه".

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