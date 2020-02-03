كتائب حزب الله: سنراقب اداء رئيس الوزراء المكلف في القضايا الكبرى

2020/02/03 | 12:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المسؤول الامني لكتائب حزب الله ابو علي العسكري، اليوم الاثنين، انهم سيراقبون اداء رئيس الوزراء المكلف في القضايا الكبرى، وبالأخص إخراج القوات الأجنبية من العراق.

وغرّد العسكري في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، قائلا "لا تهم التصريحات الاعلامية والاسماء بقدر ما يهم الاداء العملي الذي سيُراقب من خلاله المكلف لرئاسة الوزراء وفريقه الجديد والذي على اساسه سيتابع ويُقيم".

واضاف، أنه "ستكون للقضايا الكبرى خصوصية وعلى رأسها اخراج المحتل من البلاد، وخدمة الشعب، وحفظ الاتفاقات التي تصب في مصلحة الدولة، ولكل حادث حديث".

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