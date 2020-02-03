في كوردستان.. اجتماع رفيع لبحث تكليف علاوي وإجراءات كورونا

2020/02/03 | 12:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستبحث الرئاستان كذلك الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بفيروس كورونا

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