وزير الخارجية والدفاع البلجيكي يزور إقليم كوردستان

2020/02/03 | 12:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشؤون الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب غوفين

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