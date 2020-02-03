اتباع الصدر يردون بـ هاشتاك #مقتدى_يصون_الثورة

2020/02/03 | 12:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

رد اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على من اتهم الصدر بسرقة التظاهرات الشعبية بـ هاشتاك اطلقعلىمنصة تويتر بعنوان #مقتدى_يصون_الثورة .

#مقتدي_يصون_الثورهما تعرض له السيد الصدر من شتموسب وطعن هذه الايام لم يتعرض لهولي أو حتى وصي حالي لكنه ماضٍنحو هدف وطنه ولا يكترث لحملاتا...

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