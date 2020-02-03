2020/02/03 | 12:20 - المصدر: سكاي برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / سكاي برس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتباع الصدر يردون بـ هاشتاك #مقتدى_يصون_الثورة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رد اتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على من اتهم الصدر بسرقة التظاهرات الشعبية بـ هاشتاك اطلقعلىمنصة تويتر بعنوان #مقتدى_يصون_الثورة .
#مقتدي_يصون_الثورهما تعرض له السيد الصدر من شتموسب وطعن هذه الايام لم يتعرض لهولي أو حتى وصي حالي لكنه ماضٍنحو هدف وطنه ولا يكترث لحملاتا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتباع الصدر يردون بـ هاشتاك #مقتدى_يصون_الثورة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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