مستشار خامنئي: تحركات أميركا السياسية والعسكرية في المنطقة هدفها الهيمنة على الأنظمة السياسية

2020/02/03 | 12:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال حسين دهقان، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدفاعية، إن تحركات أمريكا السياسية والعسكرية في المنطقة هدفها الهيمنة على الأنظمة السياسية ونهب ثروات الشرق الأوسط.

وأكد دهقان، أن قاسم سليماني، كان العنصر الأساس في مكافحة الاستكبار العالمي وأحبط كل مخططات ترمب ونتنياهو وفرض عليهم هزائم متتالية في مراحل مختلفة، مؤكداً أن سليماني قد تحول إلى رمز لمدرسة المقاومة ونموذجاً لشباب جبهة المقاومة.

وأشار إلى أن الضربة الصاروخية الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق، مؤشر على أن عهد اضرب وإهرب قد ولى، وأن ما قامت به إيران أمر لا سابق له.

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