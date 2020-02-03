رئيس الوزراء الاردني يجدد لعلاوي دعم بلاده للعراق

2020/02/03 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد جدد رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، دعم بلاده لإستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته.وقال بيان لرئاسة الوزراء، تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، ان “علاوي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني عمر الرزاز، حيث قدم الرزاز التهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، متمنيا له التوفيق والنجاح، وجدد دعم […]

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