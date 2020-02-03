تشكيل لجنة مشتركة لتأمين الطرق الخارجية بين ديالى والإقليم

2020/02/03 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ديالى، تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الطرق الخارجية بين المحافظة وإقليم كردستان، فيما كشفت عن ملابسات اختطاف مدنيين اثنين من قبل عصابات داعش الإرهابية في قره تبة.

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