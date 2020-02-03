الآسيوي يؤجل بطولة لبناء الأجسام بسبب وباء كورونا

2020/02/03 | 12:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام تأجيل منافسات البطولة الآسيوية التي كان من المقرر إقامتها في الصين في الخامس من نيسان المقبل بسبب وباء كورونا ،الذي انتشر بشكل كبير في المدن الصينية .

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