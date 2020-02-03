علاوي: خوف الفاسدين من اطروحاتي دفعهم لتفريق كلمة المتظاهرين

2020/02/03 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، أنه يمثل المتظاهرين السلميين داعيا اياهم إلى نزع فتيل الخلافات.

وقال علاوي في سلسلة تغريدات على تويتر باسم “الخشية من تفرق كلمة المتظاهرين” قال ان التظاهرات حققت نتائج باهرة بتغيير موازين النظام السياسي، وعلى إثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين إلى مطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت اسمائهم وصورهم في ساحات التظاهر، وتم اختيار محمد توفيق علاوي.

وأضاف انه تم اختيار محمد توفيق علاوي، ممثلاً عن المتظاهرين السلميين، مبينا إن خشية الفاسدين من أطروحات محمد علاوي لإنهاء فسادهم دفعهم للتحرك لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين.

ووجه علاوي نداءً إلى كافة المتظاهرين بسحب فتيل النزاع من اجل انقاذ البلاد، مضيفا انه بخلاف ذلك سيفقد الجميع ما تحقق من انجازات عظيمة وسيتم جر البلاد إلى الهاوية.

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