2020/02/03 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، تعافي ثاني مصاب بفيروس كورونا، موكدا انها تدرس إخراجه من المشفى بعد أن تماثل للشفاء التام من هذا الفيروس الذي أودى بحياة 361 شخصا في الصين حتى الآن.وقال مسؤول في السلطات الصحية، إن علامات شفاء تام من الالتهاب الرئوي ظهرت على المصاب الثاني بالمرض، وجاءت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية.. شفاء ثاني مصاب بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية.. شفاء ثاني مصاب بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).