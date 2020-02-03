استثمار بغداد تكشف عن قرب افتتاح قرية ترفيهية وسط العاصمة

2020/02/03 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلنت هيئة استثمار بغداد عن افتتاح مشروع قرية دجلة الترفيهي في قلب العاصمة بغداد ، قريبا.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الاثنين، انه “سيفتتح في الأشهر القليلة المقبلة مشروع قرية دجلة الترفيهي على ضفاف نهر دجلة في منطقة العرصات، ليكون منتجعاً شاملاً بمزايا موقعية وطبيعية وبتصاميم […]

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