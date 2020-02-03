أفراد من ’’القبعات الزرقاء’’ يطلقون النار في الهواء لتفريق متظاهري الحلة ودعوات لإبعادهم عن الساحة

2020/02/03 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

أطلق عدد من أفراد ’’القبعات الزرقاء’’ التابعين للتيار الصدري، الاثنين (3 شب...





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