2020/02/03 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد الشعبي يفكك 100 عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يفكك 100 عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يفكك 100 عبوة ناسفة جنوب غرب كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).