2020/02/03 | 12:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الطيران المدني الدولي تبدأ تطبيق اجراءات البرنامج العالمي لتدقيق الاشراف على السلامة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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