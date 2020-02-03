2020/02/03 | 12:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نقيب الرياضيين العراقيين، احمد راضي، اجتماعاً للنقابة بحضور عدد من النجوم من اجل وضع مقررات جديدة وخطة عمل للمستقبل بتوجهات تخدم الرياضة.وعُقد الاجتماع لمجلس إدارة نقابة الرياضيين العراقيين بحضور نقيب الرياضيين العراقيين الكابتن احمد راضي وبحضور خمسة اعضاء هم غانم غريبي وسعد السوداني وضياء حسين وشاكر محمد صبار وحسين الشافي ومستشار النقابة حسين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد راضي يترأس اجتماعاً ويضع خطة عمل لمستقبل الرياضة العراقية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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