2020/02/03 | 13:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة الإسباني، إنه مر بوضع صعب خلال الفترة الماضية مع مدرب البارسا السابق، إرنستو فالفيردي، متحدثًا عن مستقبله مع الفريق الكتالوني وأنه كان ينتظر الرحيل في انتقالات الشتاء الماضية.وتحدث راكيتيتش عقب مشاركته في فوز برشلونة علي ليفانتي بهدفين لهدف، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية تصريحاته.وقال:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص راكيتيتش: فكرت بالرحيل عن برشلونة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (راكيتيتش: فكرت بالرحيل عن برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (راكيتيتش: فكرت بالرحيل عن برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).