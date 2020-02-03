المالية تصدر بيانا بشأن تأخر رواتب الموظفين

2020/02/03 | 13:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، تأمين رواتب موظفي الدولة خصوصا وزراتي التربية والصحة في محافظة الديوانية، وذلك على خلفية تأخر رواتب الموظفين هناك.وقال المتحدث الاعلامي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والمالية في بيان تلقت “يس عراق”، نسخة منه، إنه “وردت إلى وزارة المالية بعض الشكاوي حول تأخير دفع رواتب الموظفين […]

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