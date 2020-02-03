الاعرجي في تغريدة : يعتمد نجاح رئيس الوزراء المكلّف على مدى تعاون الكتل السياسية معه

2020/02/03 | 13:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...يرى السياسي ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي أن نجاح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية معه.

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