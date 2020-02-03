بغداد تخطط لاقامة عاصمة إدارية جديدة في المحافظة على غرار مصر

2020/02/03 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تتجه محافظة بغداد لانشاء عاصمة ادارية جـديـدة تـتـوفـر فـيـهـا فــرص عـمـل لجميع الشرائح على غرار خطوة مصر التي انشأت بالفعل عاصمة ادارية كبيرة بالقرب من القاهرة وتستوعب لـ 6.5 ملايين نسمة وتضم أبرز المقار الحكومية والوزارات.

وقالت مديرة التخطيط العمراني في المحافظة رئيس مهندسين اقدم فاطمة الحسناوي في تصريح صحفي “هناك مقترح موجود لانشاء مدينة اداريــة او مـطـار قـريـب او نـقـل بعض الــــوزارات الـيـهـا لـتـكـون ضـمـن تـوجـه لانــشــاء مــديــنــة جــديــدة او عـاصـمـة مــصــغــرة تــتــوفــر بــهــا فـــرص عـمـل لجميع الشرائح، منبهة الى ان المشروع بـالـنـسـبـة لـلـمـرحـلـة الاولـــى سينجز خــلال الــعــام الـحـالـي نـظـرا لـلاهـتـمـام الكبير بها وعقد الاجتماعات بشكل مستمر لاسيما بعد حسم ملف البنى التحتية”.

ولفتت الى ان هناك “لجنة تشكلت في ضوء المبادرة الوطنية للسكن وتتضمن المـبـادرة انشاء مدن سكنية توفر اكثر من 160 الف وحدة سكنية بمناطق اطــراف بـغـداد”.

واضـافـت الحسناوي ان “تلك الوحدات ستوزع ضمن البرنامج الحكومي او باسعار مدعومة”، مؤكدة في الـوقـت نفسه، ان “الـهـدف الاهـم هـو تهيئة مواقع لجميع الشرائح وعـدم التمييز بين شريحة واخـرى، فضلا عن تقليل الزخم فـي بـغـداد والـقـضـاء على الـعـشـوائـيـات لا سيما ان الـنـهـروان توجد مقابلها مدينة صناعية استثمارية بمساحة 2000 دونم ما يوفر فرص عمل”.

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