هيئة النزاهة: ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيئة التقاعد الوطنية بمحافظة النجف

2020/02/03 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط حالات تلاعب واختلاس في هيئة التقاعد الوطنية في النجف.

وأكدت الهيئة في بيان، ضبط موظفين اثنين قاما بإضافة أرقام وصولات القبض إلى استمارات مصروف الزائد المدرج فيها التي لم يتم ترحيل قيمة مبالغها النقدية إلى سجل يومية الصندوق.

وتابعت ان التحقيقات الأولية قادت إلى استخدم المتهمين ذات رقم وصل القبض في معاملتين مختلفتين، وترحيل قيمة المبلغ إلى السجل بشكلٍ أصوليٍّ في المعاملة الأولى، فيما تمَّ اختلاس مبالغ المعاملة الثانية، مشيرةً إلى إقدام المتهمين اللذين يعملان أميني صندوق في دائرة تقاعد النجف باختلاس أكثر من ثلاثمئة وخمسين مليون دينار عراقي.

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