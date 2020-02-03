2020/02/03 | 13:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، أن نجاح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية معه.

وقال الاعرجي في تغريدة على حسابه في تويتر، يعتمد نجاح رئيس الوزراء المكلّف على مدى تعاون الكتل السياسية معه، حيث أن سبب سكوت البعض منها الآن هو عدم الوصول بعد لمرحلة توزيع المناصب، وحينذاك سيتغير موقف الكثير منها إن لم تحصل على ما تريد.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأعرجي: نجاح محمد توفيق علاوي يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأعرجي: نجاح محمد توفيق علاوي يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).