2020/02/03 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط توقعات بحصول ابتزاز لتمريرها..علاوي يبدأ بمشاورات تشكيل الحكومة والية اجراء انتخابات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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