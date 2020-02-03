عباس علي العلي - في حضرة ألهة العشق.... أنا

2020/02/03 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي هذه يدي تنال قلب الشمسأبحث عن جوهرة من عالم الخياللا تشبه كل كنوز الكونسأنتقي ثوبا أبيضا من حرير ضوئي وأنسج منه فستان عرس خرافيوأقدمه مع تراتيل المحبةلسيدة تتمنى الأكوان أن تكون في خاتمها الأسطوريسأطلب من كل مخلوقات الربتحضر زفافي وأنا أمسك اليد التي لو مسحت على الموتلبرء من وجعهسيدتي المبجلةهل ترضين لرجل كل عقيدته الجنون أن يقبل يديكويتفيأ بقلبك......

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