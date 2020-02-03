إطلاق المشروع الوطني لتشغيل الشباب في العراق وتخصيص قروض بملايين الدنانير

2020/02/03 | 13:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أطلقت وزارة التخطيط، الاثنين، المشروع الوطني لتشغيل الشباب بهدف دعمهم من خلال منحهم قروض تترواح بين (30 – 50) مليون دينار لإقامة المشاريع.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في بيان له، اليوم الإثنين، إن “وزير التخطيط سوف يطلق اليوم المشروع الوطني لتشغيل الشباب خلال مؤتمر موسع بحضور الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، ووزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، اضافة الى المحافظين ورؤساء هيأة الاستثمار في المحافظات”.وأشار الهنداوي إلى، أن “المشروع الوطني للتشغيل بدأ الاعداد له منذ سنوات، وكانت فكرة المشروع تقوم على دعم الشباب من خلال منحهم القروض لاقامة المشاريع”، موضحا أن “المشروع ينطلق اليوم في عدد من المحافظات كمرحلة اولى، ليغطي بعدها المحافظات الأخرى”.وأضاف، أن “القروض التي تترواح بين (30 – 50) مليون دينار، سيتم منحها لمشاريع تشترك فيها مجموعة من الشباب، وتخضع الى دراسة جدوى، على ان تتم الافادة من المناطق الصناعية في المحافظات للايفاء بمتطلبات العمل”.

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