القوات الامنية تلاحق داعش في تلال حمرين لليوم الثاني على التوالي

2020/02/03 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير ناحية قره تبه في محافظة ديالى وصفي التميمي، الاثنين، بان قوات الجيش تلاحق خلايا تنظيم داعش في تلال حمرين شمال شرق المحافظة لليوم الثاني على التوالي.وقال التميمي، ان” قوات الجيش بدات عملية ملاحقة وتعقب لخلايا تنظيم داعش الارهابي في عمق تلال حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) باسناد من قبل الطيران الحربي”.واضاف التميمي،ان” […]

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