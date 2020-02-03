اجتماع في برشلونة لتقييم ميركاتو الشتاء

2020/02/03 | 13:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة اجتمع مع الأمانة الفنية التي تضم إريك أبيدال، السكرتير الفني للبارسا وأوسكار جراو، وبلانيس، قبل مباراة الفريق الكتالوني أمام ليفانتي.وذكرت الصحيفة أن “هذا الاجتماع كان بشأن تحركات برشلونة وصفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، وموقف الإدارة الحالي.وبينت أنه “تم تحليل الميركاتو […]

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