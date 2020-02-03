التحالف الأمريكي يهول من خطر ظهور وعودة ’داعش’

2020/02/03 | 13:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدراء التحالف الاميركي (ما يسمى بـ"التحالف الدولي")، اليوم الاثنين، عن استمرار عمله ضد تهديد جماعة "داعش" الوهابية في جميع أنحاء العالم بناءً عل...

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