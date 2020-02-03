"ابو الحارث ديالى " داعشي "كبير" بقبضة الاسايش في اقليم كوردستان

2020/02/03 | 13:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الامن الاسايش في ادارة منطقة كرميان يوم الاثنين القاء القبض على احد عناصر داعش البارزين والضالعين بتنفيذ هجمات استهدفت قوات البيشمركة والحشد الشعبي وشركة نفط الشمال في محافظة كركوك.

وقال مدير الاسايش في كرميان الرائد عثمان عبد الكريم في مؤتمر صحفي ان "قواتنا القت امس القبض على ارهابي كبير يُدعى (ابو الحارث ديالى) في منطقة نوجول التابعة لقضاء كفري".

واوضح ان "ابو الحارث" ينتمي الى اسرة ارهابية فلديه شقيقان قتلا في صفوف التنظيم، والقت الاسايش القبض على شقيق ثالث امير في التنظيم.

واضاف ان "ابو الحارث" مشترك في معارك ضد قوات البيشمركة، والحشد الشعبي، والتحالف الدولي، وكذلك من الضالعين بالهجوم على شركة نفط الشمال في كركوك.

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