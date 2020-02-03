تدشين أول نافورة راقصة في العراق باحد ابرز المعاقل السابقة لداعش

2020/02/03 | 13:23 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افتتحت بلدية مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار أول نافورة رقمية راقصة على أنغام الموسيقى، وتم بناؤها في دوار قصر العدالة بالمدينة، وهي تعمل إلكترونيا، وتأتي ضمن حملة استثمارات تنفذها البلدية في المدينة.وتعد هذه النافورة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة والعراق، كما أنها أطول نافورة بالمدينة.

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