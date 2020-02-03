ليس حزباً، بل هو تيار احتجاجيّ.. مشرق عباس

2020/02/03 | 13:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: مشرق عباس من حق الجميع تشكيل حزب سياسي ما يوافق أفكاره ايدولوجياً او ثقافياً او حتى مناطقياً أو قومياً.لكن في مرحلتنا هذه والى حين إجراء الانتخابات، لايفكر أحد بمفهوم الحزب، بل فكروا بطريقة ادامة زخم الاحتجاج لينتقل من الساحات الى البرلمان، وذلك من خلال: 1: تبني اهداف الاحتجاج العامة والخطوط الرئيسة التي […]

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