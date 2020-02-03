العمل تعتزم إجراء المعاينة السنوية للمعاقين الكترونياً

2020/02/03 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنـت هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عزمها إجراء المعاينة السنوية للمعاقين الكترونياً من خلال اجراءات سيتم الاعلان عنها قريبا.وقال رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة عصام عبداللطيف، في بيان تلقته، العهد نيوز، اليوم الاثنين، إن “الهيئة تستعد لاطلاق استمارة الكترونية وتعليمات تخص اجراء المعاينة السنوية للمعاقين”.[…]

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