اجتماع ثلاثي لتهدئة التوتر بين مبابي وتوخيل

2020/02/03 | 13:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة باريس سان جيرمان أمام مونبلييه، والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، السبت الماضي، حالة من العصبية والتوتر بين كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي، ومدربه توماس توخيل.وقرر توخيل، استبدال مبابي في الشوط الثاني، في قرار لم يعجب كيليان، وخرج على إثره غاضبًا ليحاول الابتعاد عن توخيل، عندما حاول المدرب الإمساك به والتحدث معه.[…]

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