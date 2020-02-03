غليان الشارع ومهمة صعبة.. هذا ما ينتظر علاوي

2020/02/03 | 13:42 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



على الرغم من حالة الغليان في شوارع العراق، ولا سيما جنوب ووسط البلاد، فضلاً عن العاصمة بغداد، رفضاً لتكليف م...

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