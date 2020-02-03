شرطة النجف توجه دعوة لمتظاهري المحافظة

2020/02/03 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت قيادة شرطة النجف، الاثنين، دعوة الى متظاهري المحافظة، بالتعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “واجبنا الوطني والإنساني يفرض علينا حماية جميع المتظاهرين”، داعية المتظاهرين الى “البقاء في ساحة الصدرين وعدم الخروج منها لضمان سلامتهم”.واضافت انه “من أجل حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم ومنع اي […]

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