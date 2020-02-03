إيران: لم ولن نجري محادثات ثنائية مع أمريكا

2020/02/03 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لم ولن تجري محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، إن “إيران لم ولن تجري أي نوع من المفاوضات الثنائية مع الأمريكيين وهذه هي سياستنا”.وأضاف أن “ما أكدته السلطات الإيرانية هو أنه ينبغي على الأمريكيين العودة إلى الوضع […]

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