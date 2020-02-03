سلطة الطيران تعلن بدأ تطبيق اجراءات برامج عالمية لسلامة

2020/02/03 | 13:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...أعلنت سلطة الطيران المدني اليوم الاثنين بدء منظمة الطيران المدني الدولي بتطبيق إجراءات البرنامج العالمي لتدقيق الإشراف على السلامة في العراق.

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