2020/02/03 | 13:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بالكامل وبضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية.وقال المتحدث الإعلامي باسم وزير المالية في بيان له، إنه "وردت إلى وزارة المالية بعض الشكاوى حول تأخير دفع رواتب الموظفين وخصوصا رواتب وزارتي التربية والصحة ومحافظة الديوانية وبهذا الصدد تود الوزارة أن تشير إلى أن رواتب جميع موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل ولا يوجد تأخير في توزيعها".وأضاف، أن "الوزارة قد مولت جميع المؤسسات الحكومية ومن ضمنها وزارتي التربية والصحة ودوائر محافظة الديوانية".وأكد أن "وزارة المالية تتابع بشكل مستمر ويومي هذا الموضوع وتحرص على أن يستلم موظفو الدولة رواتبهم بالموعد المقرر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: نطمئن جميع موظفي الدولة بتأمين رواتبهم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: نطمئن جميع موظفي الدولة بتأمين رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).