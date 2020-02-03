شرطة النجف تدعو المتظاهرين للبقاء بساحة الصدرين وعدم الخروج منها

2020/02/03 | 13:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددعت قيادة شرطة النجف، الاثنين، المتظاهرين الى التعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية وعدم الخروج من ساحة الصدرين.وقالت القيادة في بيان ان "واجبنا الوطني والإنساني يفرض علينا حماية جميع المتظاهرين"، داعية المتظاهرين الى "البقاء في ساحة الصدرين وعدم الخروج منها لضمان سلامتهم".اضافت انه "من أجل حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم ومنع اي مندس او مخرب من التجاوز عليهم واستغلال اسم المتظاهرين"، مثمنة "حرص المتظاهرين ودورهم في الدفاع عن حقوق جميع أبناء الشعب العراقي والمطالبة بالحقوق المشروعة له بشكل سلمي كما أكد عليه الدستور الذي كفل حرية التعبير والتظاهر".ودعت القيادة "الجميع الى التعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية التي واجبها حماية ساحة التظاهر وضمان أمن وسلامة المتظاهرين"، مثمنين "كل الجهود التي تعمل على سلمية التظاهرات وخصوصا في مدينة السلام مدينة الإمام علي عليه السلام التي تنعم بالاستقرار والأمان بفضل تعاون الجميع معنا".

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